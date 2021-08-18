Врачам скорой помощи в Грузии дадут прибавку к заработной плате

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что врачам скорой помощи прибавят к зарплате 500 лари.

По ее словам, соответствующее решение было принято накануне Координационным советом. "Совет вчера принял решение дать врачам скорой помощи, работающим в особенно сложных условиях, прибавку в 500 лари, вне зависимости от того в каком регионе они работают", - заявила Тикарадзе.

При этом она отметила, что политические партии в Грузии Грузии пытаются разжечь конфликт между командой правительства и медиками. "Хочу попросить всех - сегодня не время для таких конфликтов. Государство защищает все интересы врачей. Уже несколько месяцев, почти год, мы выдаем надбавки. Это детально расписано. Оплата труда всех медработников довольно высока", - цитирует министра "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 496 376 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 432 506 человек, умерли – 6532.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 208 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.