Музей археологии Сочи начал проводить бесплатные экскурсии

Музей археологии Сочи на курорте "Роза Хутор" начал проведение бесплатных исторических экскурсий, - сообщили в пресс-службе курорта.

"Квалифицированные гиды проведут для гостей курорта 45-минутную экскурсию, в ходе которой расскажут об интересных исторических фактах. В его собрании имеются такие необычные экспонаты, как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тыс лет и аммониты, возраст которых - около 116 млн лет. Они были обнаружены в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе в Сочи и Белая в районе Белореченска", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Музей археологии неоднократно становился победителем Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Специальные сервисы для детей": отмечались его современные форматы экспонирования и интерактивные технологии, которые позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности.