Москвичей ждут теплые и дождливые выходные

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, и суббота, и воскресенье будут дождливыми.

"В выходные столичный регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада к нам начнут прорываться более прохладные воздушные массы, уже атлантического происхождения, постепенно возвращая температуру в рамки климата", - пояснила она, передает РИА Новости.

Днем, по словам синоптика, жары ждать не стоит, в субботу плюс 20-25, а вот в воскресенье не выше 18-23 градусов. При этом ночные температуры обещают быть достаточно высокими - в Москве около плюс 15 градусов, в столичном регионе плюс 10-15 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы - 746-747 миллиметров ртутного столба.