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Вакцинированные россияне осенью смогут выиграть по 100 тыс рублей

Вакцинированные россияне осенью смогут выиграть по 100 тыс рублей

Правительство РФ осенью проведет розыгрыш денежных призов среди граждан, сделавших прививку от коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс победителей. Каждый получит по 100 тыс рублей", - сообщила в среду пресс-служба кабмина.

Победители будут выбраны с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто до момента проведения розыгрыша. Участвуют только совершеннолетние граждане.

Узнать о выигрыше можно будет на портале госуслуг, победителям также придут push-уведомления. Кроме того, результаты розыгрыша опубликуют на сайте бонусзаздоровье.рф.

Отмечается, что деньги победителям будут зачисляться только на карты "Мир". Выплаты произойдут в течение полугода.

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Вестник Кавказа

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