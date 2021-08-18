Вакцинированные россияне осенью смогут выиграть по 100 тыс рублей

Правительство РФ осенью проведет розыгрыш денежных призов среди граждан, сделавших прививку от коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс победителей. Каждый получит по 100 тыс рублей", - сообщила в среду пресс-служба кабмина.

Победители будут выбраны с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто до момента проведения розыгрыша. Участвуют только совершеннолетние граждане.

Узнать о выигрыше можно будет на портале госуслуг, победителям также придут push-уведомления. Кроме того, результаты розыгрыша опубликуют на сайте бонусзаздоровье.рф.

Отмечается, что деньги победителям будут зачисляться только на карты "Мир". Выплаты произойдут в течение полугода.