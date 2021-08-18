Авиакомпании изменят маршруты, чтобы не летать над Афганистаном
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) считает, что перевозчикам лучше избегать воздушное пространство Афганистана, пишет ТАСС.
"EASA рекомендует коммерческим операторам до дальнейшего уведомления не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана", - подчеркнули в агентстве.
Данная рекомендация актуальная до 20 сентября, в дальнейшем правила могут быть пересмотрены.
Отметим, что накануне о решении облетать воздушное пространство Афганистана сообщил "Аэрофлот", а также авиакомпании Lufthansa, British Airways и Emirates.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться