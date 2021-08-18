Керчь планируют за неделю очистить от последствий подтоплений

Санитарное состояние Керчи, дважды подтопленной за последнюю неделю, оставляет желать лучшего, и город необходимо привести в порядок в течение недели, - заявил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"Поручил привести в недельный срок в порядок санитарное состояние Керчи. Муниципальным службам необходимо заняться вывозом мусора", - цитирует Гоцанюка его пресс-служба, передает "Интерфакс".

Сейчас в Керчи и Ленинском районе Крыма продолжается откачка воды из подвалов и просушка, расчистка рек и укрепление дамбы, на работах задействовано более 300 единиц техники.

В Ленинском районе уже обследовали все подтопленные дома, - составлены 54 акта, в Керчи эту работу планируют завершить до конца дня, на данный момент готово более 90 актов, - по которым пострадавшие получат деньги.

Напомним, очередные сильные дожди прошли в начале августа, они подтопили около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий на востоке Крыма, при этом Керчь за несколько дней затопило дважды.