В Госдуму поступил закон о снижении пенсионного возраста

Группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Государственную Думу законопроект о возвращении с 1 января 2022 года прежнего пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости при достижении возраста мужчинами в 60, а женщинами - в 55 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст в 2018 году, нужно было усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы – к примеру, пополнения ее за счет части налогов.

Авторы инициативы уверены, что российская экономика не нуждается в увеличении числа работников, а россияне предпенсионного возраста все чаще жалуются на ухудшение состояния здоровья, а с повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью. Кроме того, если не вернуть прежний пенсионный возраст, существует риск роста безработицы, в том числе среди молодежи.