В России коронавирусом заразились еще 20 914 человек

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 20,9 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 20 914 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Петербурге - 1 636, в Москве - 1 590, в Московской области - 1 240. В Крыму 372 новых случаев, в Ставропольском крае - 346, в Краснодарском крае - 254, в Дагестане - 195, в Чечне - 173, в Кабардино-Балкарии - 88, в Ингушетии - 74, в Северной Осетии - 70, в Адыгее - 57, в Карачаево-Черкесии - 52.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных достигло 6 663 473 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 20 713 человек, за весь период - 5 939 037 человек.

Умерли за сутки 799 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 172 909 россиян.