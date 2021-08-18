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Полузащитник "Ахмата" покинул команду третий сезон подряд

Полузащитник &quot;Ахмата&quot; покинул команду третий сезон подряд

Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Кондрат Михаляк перешел на правах аренды в турецкий "Коньяспор". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте чеченской команды.

23-летний поляк будет выступать за "Коньяспор" до конца нынешнего сезона. В соглашение включен пункт о приоритетном праве выкупа.

Напомним, Михаляк стал игроком "Ахмата" летом 2019 года, однако доигрывал сезон в "Анкарагюджю" и "Ризеспоре".

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Вестник Кавказа

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