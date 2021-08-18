Шойгу: человечество идет к гибели

Глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что человечество стремительно движется к гибели.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому - безудержное стремление к потреблению", - заявил министр в интервью журналу "Вокруг света".

По словам Шойгу, избыточное потребление ведет к неразумному расходованию ресурсов. Достаточно одного кролика чтобы быть сытым, считает министр. "Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?!" - объяснил он.

Глава Минобороны добавил, что его мечта в том, чтобы однажды "все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства".