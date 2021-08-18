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Водитель, сбивший маршрутку, задержан в КБР

Водитель, сбивший маршрутку, задержан в КБР

Водитель иномарки, которая столкнулась с пассажирской "Газелью" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, был задержан, проинформировали в региональной прокуратуре. Ранее по факту было возбуждено уголовное дело по статье  "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.

Ранее сообщалось, что накануне в селении Исламей на федеральной автодороге Прохладный=Эльбрус работ столкнулись три транспортных средства. В результате аварии погибли три человека.

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