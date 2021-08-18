Большая часть резервов ЦБ Афганистана оказалась заморожена США – СМИ

Большая часть резервов Центрального банка Афганистана, на прошлой неделе составлявших $9 млрд, оказалась заморожена США, - сообщил сегодня представитель афганского Центробанка.

"На прошлой неделе международные резервы ЦБ Афганистана составляли $9 млрд, теперь $7 млрд из них оказались заморожены", - отметил представитель афганского Центробанка, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

При этом международные резервы Афганистана не подвергались никакой опасности, и средства ни с одного из банковских счетов не были украдены. Очевидно, Вашингтон не разрешит сторонникам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) доступ к резервам ЦБ Афганистана, - высказал предположение представитель банка.