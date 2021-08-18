Два человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

Два человека стали жертвами аварии, которая произошла на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск при столкновении Toyota Camry и Hyundai Accent. Один участник аварии пострадал и был госпитализирован .

Установлено, что авария произошла на 46-м километре автотрассы Алматы – Оскемен.

Согласно предварительным данным, у "Тойота Камри" случилась разгерметизация переднего левого колеса. В результате водитель потерял управление и врезался в отбойник. Ехавший позади "Хюндай акцент" врезался в перекрывшую автодорогу машину, пишет Sputnik Казахстан.

По факту возбуждено уголовное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", проводятся соответствующие экспертизы.