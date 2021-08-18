Россияне массово хотят уволиться и стать блогерами

Опрос показал, что 80% россиян хотят бросить работу и стать блогерами, пишет ТАСС по информации платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me.

"Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально - 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Больше половины из них - россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых - женщины (73%)", - говорится в материалах исследования.

Положительно к профессии блогера относятся более 30% россиян, чаще всего это респонденты старше 45 лет, большинство из них мужчины.

Также россияне (80%) готовы пройти обучение, чтобы профессионально зарабатывать на блогинге. Опрошенные считают, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога - 50%, они не умеют создавать контент - 44%, не имеют навыков копирайтинга - 40%, боятся, что им не хватит россиян дисциплины - 35%.

Зарабатывать на блоге россияне планируют минимум 100 тыс рублей - 39%, 200 тыс рублей- 26%, от 500 тыс до 1 млн рублей - 25%.

В настоящее время профессионально занимаются блогерством люди 25-34 лет - 35%, 35-44 лет , молодежь до 24 лет - 16%. Основным источником заработка блог является для 30% блогеров.

Больше всего блогеров проживает в Москве - 26%, Екатеринбурге - 9% и Санкт-Петербурге - 6%.

В опросе приняли участие более 5 тыс россиян от 16 до 55 лет.