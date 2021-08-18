Гость из соседней республики сбывал в Краснодаре фальшивые деньги

Сотрудники полиции Кубани задержали приезжего, сбывавшего в магазинах Краснодара фальшивые пятитысячные купюры, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась продавец магазина, рассказавшая, что один из покупателей расплатился за сигареты поддельной купюрой, после чего правоохранители установили марку и номера автомобиля, на котором он передвигался. Машину сотрудники ДПС остановили в Карасунском округе Краснодара. В качестве пассажира в автомобиле находился 36-летний приезжий из соседней республики, - передает "АиФ-Юг".

Полицейские нашли фальшивые деньги при досмотре автомобиля – у заезжего "гастролера" было 27 фальшивых пятитысячных купюр на общую сумму 135 тыс рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.