Наводнение в Турции унесло 78 жизней

На севере Турции число людей, погибших в результате наводнений и селевых потоков, увеличилось до 78 человек, сообщает в среду Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве республики.

Больше всего жертв стихии в Кастамону, там погибли 62 человека, в Синопе погибли 15 человек, в Бартыне - один.

Наводнение было вызвано сильными дождями, которые прошли на черноморском побережье Турции 11 августа.