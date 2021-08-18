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Наводнение в Турции унесло 78 жизней

Наводнение в Турции унесло 78 жизней

На севере Турции число людей, погибших в результате наводнений и селевых потоков, увеличилось до 78 человек, сообщает в среду Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве республики.

Больше всего жертв стихии в Кастамону, там погибли 62 человека, в Синопе погибли 15 человек, в Бартыне - один.

Наводнение было вызвано сильными дождями, которые прошли на черноморском побережье Турции 11 августа.

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Вестник Кавказа

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