В Подмосковье началась кампания по вакцинации мигрантов от коронавируса

Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 сегодня стартовала в Московской области. Для этих целей закуплено 100 тыс доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

Уточняется, что вакцинироваться можно на территории Единого миграционного центра Московской области. Здесь работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.