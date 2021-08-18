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В Подмосковье началась кампания по вакцинации мигрантов от коронавируса

В Подмосковье началась кампания по вакцинации мигрантов от коронавируса

Прививочную кампанию мигрантов от COVID-19 сегодня стартовала в Московской области. Для этих целей закуплено 100 тыс доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

Уточняется, что вакцинироваться можно на территории Единого миграционного центра Московской области. Здесь работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. "В день планируется прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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