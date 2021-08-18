Власти Аргуна решили проблему трехсменного образования

Власти чеченского Аргуна решили проблему ликвидации трехсменки, сдав в эксплуатацию две новые школы, в которых смогут обучаться 1 140 учеников.

"Благодаря открытию этих школ решена проблема трехсменки в городском округе. В ближайшее время мы планируем открыть еще 14 школ, а всего в текущем году мы сдадим 20 новых школ. Благодаря этому решается первостепенная задача для системы образования региона - ликвидация трехсменок. В Шатойском районе мы закрыли этот вопрос, теперь проблема трехсменки и частично двухсменки решена и в Аргуне", - рассказал министр образования Чечни Идрис Байсултанов, передает "Это Кавказ".

Каждая из двух новых школ рассчитана на 720 детей. Они оснащены современным оборудованием, инвентарем и мебелью, на их территории обустроены спортивные площадки и футбольные поля.