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Два бетонных столба рухнули на иномарку в Алматы

Два бетонных столба рухнули на иномарку в Алматы

Авария с участием трех иномарок – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и BMW X5 –  произошла в Бостандыкском районе Алматы на пересечении улиц Навои и Токтабаева.

В результате аварии BMW X5 закрутило по дороге и потерявшая управление иномарка "срезала" две бетонные опоры линии электропередач, которые рухнули на Toyota Land Cruiser.

В результате аварии никто не пострадал. Водители от медпомощи отказались. По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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