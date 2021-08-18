Два бетонных столба рухнули на иномарку в Алматы

Авария с участием трех иномарок – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и BMW X5 – произошла в Бостандыкском районе Алматы на пересечении улиц Навои и Токтабаева.

В результате аварии BMW X5 закрутило по дороге и потерявшая управление иномарка "срезала" две бетонные опоры линии электропередач, которые рухнули на Toyota Land Cruiser.

В результате аварии никто не пострадал. Водители от медпомощи отказались. По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.