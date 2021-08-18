В Грузии выявили более 5,9 тыс новых случаев COVID-19

В Грузии за минувшие сутки коронавирус выявили у 5 914 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 496 376, говорится на официальном сайте StopCov.

Выздоровели за сутки 3 316 человек, с начала пандемии - 432 506. Жертвами коронавируса стали 49 человек за сутки, 6 532 за все время.

Показатель инфицирования за сутки составил 10,4%.

В карантине находятся 78 человек, в стационарах наблюдаются 7 029, в ковид-гостиницах остаются 3 450.