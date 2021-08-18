Сахар, мука, молоко - какие продукты формируют зависимость?

Настоящая зависимость может развиться к некоторым продукта питания, предупредила спортивный нутрициолог Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнула, что зависимость от продуктов формируется не только психологическая, но и биохимическая.

Чаще всего люди "подсаживаются" на сахар. "От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром", - рассказала Савельева.

Также привыкание могут вызвать молочные продукты, которые обычно воспринимаются как полезные. "Мое мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что ее там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения. Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект", – сообщила нутрициолог.

Молочные продукты из-за своего химического состава расслабляют и успокаивают, не случайно многие люди пьют на ночь теплое молоко или едят йогурты.

По словам специалиста, лучше выбирать не молочные, а кисломолочные продукты и употреблять их в меру.

Мучное также может быть зависимостью, особенно белоснежная дрожжевая сдоба. Сочетание муки и дрожжей, которые также вызывают привыкание - "двойной удар", подчеркнула специалист. Зачастую людям сложнее справиться с любовью к хлебу и булочкам, чем к сладостям, признала Савельева. По ее словам, полностью исключать мучное из рациона не нужно, главное не злоупотреблять такими продуктами.