Взяточник из Минпрома Ингушетии будет ждать приговора за решеткой

Магасский районный суд отправил за решетку ведущего специалиста отдела торговой деятельности министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии, которого обвиняют в получении взятки, - сообщили в республиканской прокуратуре.

"Подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 1,5 млн рублей в качестве взятки за принятие положительного решения по продлению срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя", - полагает следствие, рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Пока по ходатайству следователя суд принял постановление об аресте 34-летнего мужчины на два месяца, ход расследования уголовного дела находится на контроле республиканской прокуратуры республики.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.