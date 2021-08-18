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Взяточник из Минпрома Ингушетии будет ждать приговора за решеткой

Взяточник из Минпрома Ингушетии будет ждать приговора за решеткой

Магасский районный суд отправил за решетку ведущего специалиста отдела торговой деятельности министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии, которого обвиняют в получении взятки, - сообщили в республиканской прокуратуре.

"Подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 1,5 млн рублей в качестве взятки за принятие положительного решения по продлению срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя", - полагает следствие, рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Пока по ходатайству следователя суд принял постановление об аресте 34-летнего мужчины на два месяца, ход расследования уголовного дела находится на контроле республиканской прокуратуры республики.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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