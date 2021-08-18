В Магасе заработал первый в регионе центр "Автоваза"

В столице Ингушетии накануне открылся первый дилерский центр "Автоваза" "Магас-Лада", - сообщает сайт главы Ингушетии.

В церемонии открытия автоцентра приняли участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и руководитель дирекции по управлению дилерской сетью и продажам АО "Автоваз" Сергей Кутейщиков, - передает "Это Кавказ".

Площадь здания дилерского центра составляет 1200 кв м, а его земельного участка - 1 га. В тестовом режиме автосалон начал работать весной, продав за это время 35 автомобилей. В ближайшее время планируется увеличить объем продаж до 20 машин в месяц, а к следующему году повысить это количество до 70−80 единиц.

В перспективе в центре заработает система кредитования, страхования и оформления номерных знаков и гарантийное обслуживание.