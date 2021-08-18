Глава СПЧ призвал россиян забыть о четырехдневной рабочей неделе

Россияне должны больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели, выразил уверенность глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. <…> Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать", - сказал он в беседе с "Известиями".

Далее он отметил, что не против праздников и сокращения рабочей недели, однако "тренд должен быть в другую сторону".

По его мнению, нежелание работать проистекает из маленьких зарплат, в то время как человек с высокой зарплатой не будет думать о том, как ему меньше работать.