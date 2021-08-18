Кельбаджарский и Гедабекский районы Азербайджана подверглись обстрелу со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в ночь на среду ВС Армении подвергли очередному обстрелу позиции азербайджанской армии.

"17 августа с 21:55 до 01:00 18 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Басаркечяр и Шишгая Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Истису Кельбаджарского района и Галакенд Гедабекского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Никто из азербайджанских военных не пострадал, в настоящее время оперативная обстановка взята под контроль, добавили в Минобороны Азербайджана.