Более 40 млн россиян сделали прививку от коронавируса

В России за семь месяцев массовой вакцинации от коронавируса хотя бы одну дозу вакцины получили более 40 млн человек, пишет ТАСС на основе данных региональных властей.

Прививку сделали почти 35% взрослых россиян или 27,5% всего населения страны. Лидерами по вакцинации являются Белгородская область - 44%, Чечня - 41,3%, Подмосковье - 40,3%, Чукотка - 40,2%.

В Москве хотя бы одну дозу вакцины получили 36% населения, в Санкт-Петербурге - 26,2%. Также около 30% жителей Кубани и Ростовской области начали или уже прошли иммунизацию.

Хуже всего ситуация с вакцинацией населения обстоит в Дагестане - 10,3%, Кабардино-Балкарии - 14,2%, Северной Осетии - 14,6%, Владимирской области - 18,6%.

Вакцинация в августе в стране остается на июльском уровне, при этом заболеваемость стала медленно снижаться. Смертность от коронавируса достигла максимума к середине августа, ежедневно умирает более 800 человек. Также в середине августа значительно возросло количество активных случаев - пациентов, которые проходят лечение в данный момент. Сейчас на лечении почти столько же людей, как в новогодние каникулы, когда в России наблюдалась самая сложная ситуация с коронавирусом и болели почти 564 тыс человек одновременно.