Абхазские спасатели достали из пещеры тело пропавшего в прошлом году туриста

Накануне, 17 августа, абхазские спасатели подняли на поверхность тело туриста из Сочи, пропавшего еще в ноябре 2020 года. Спелеологи нашли его тело в пещере Веревкина в Абхазии на глубине 1 тыс 100 м.

Мужчина был туристом, это удалось определить по его снаряжению, которое не соответствовало сложности пещеры и маршрута. Погибшему не хватило сил и опыта для преодоления сложного участка, и мужчина скорее всего погиб летом или осенью прошлого года, - рассказал член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков, передает портал Юга.ру.

Погибшего удалось опознать по фотографиям с его телефона, он оказался жителем Сочи Сергеем, пропавшим в ноябре 2020 года.

"Погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта - он увлекался горным туризмом, велосипедным туризмом. Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило», — отметил ученый.

Накануне абхазские спасатели достали на поверхность тело туриста и доставили его в морг Гагрской больницы, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, добавив, что в какой-то момент спасателям пришлось нести тело погибшего на себе несколько километров.

Напомним, пещера Веревкина - самая глубокая пещера в мире. Ее открыли в 1968 году и с каждой новой экспедицией ученые обнаруживают новые глубины. По состоянию на 2021 год известная глубина пещеры составляет 2 тыс 212 м.