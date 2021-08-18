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Абхазские спасатели достали из пещеры тело пропавшего в прошлом году туриста

Пещера Веревкина, фото с сайта incave.org
Пещера Веревкина, фото с сайта incave.org

Накануне, 17 августа, абхазские спасатели подняли на поверхность тело туриста из Сочи, пропавшего еще в ноябре 2020 года. Спелеологи нашли его тело в пещере Веревкина в Абхазии на глубине 1 тыс 100 м. 

Мужчина был туристом,  это удалось определить по его снаряжению, которое не соответствовало сложности пещеры и маршрута. Погибшему не хватило сил и опыта для преодоления сложного участка, и мужчина скорее всего погиб летом или осенью прошлого года, - рассказал член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков, передает портал Юга.ру. 

Погибшего удалось опознать по фотографиям с его телефона, он оказался жителем Сочи Сергеем, пропавшим в ноябре 2020 года. 

"Погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта - он увлекался горным туризмом, велосипедным туризмом. Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило», — отметил ученый. 

Накануне абхазские спасатели достали на поверхность тело туриста и доставили его в морг Гагрской больницы, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, добавив, что в какой-то момент спасателям пришлось нести тело погибшего на себе несколько километров. 

Напомним, пещера Веревкина - самая глубокая пещера в мире. Ее открыли в 1968 году и с каждой новой экспедицией ученые обнаруживают новые глубины. По состоянию на 2021 год известная глубина пещеры составляет 2 тыс 212 м.

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