В Грузии заработал еще один центр массовой вакцинации против COVID-19

Еще один центр массовой вакцинации граждан против коронавируса начал функционировать на территории Национального университета Грузии с 18 августа, говорится в сообщении Минздрава страны в Facebook.

Сообщается, что центр находится по адресу ул. Цинандали №9, и в нем можно привиться препаратами Pfizer, Sinopharm или Sinovac. Центр работает ежедневно, без выходных с 10:00 до 18:00. Предварительная регистрация не нужна.

В настоящее время центры массовой уже функционируют в шестом корпусе тбилисского Государственного технического университета и в спортивном оздоровительном центре Мцхета.