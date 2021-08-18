Ученые выяснили, что пробиотики могут подавлять коронавирус

В Роспотребнадзоре установили, что определенный штамм лактобактерий способен подавить коронавирус, пишут "Известия".

Особенно полезный пробиотик нашли исследователи из Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной вместе с коллегами из новосибирского центра "Вектор". Против коронавируса оказался эффективен штамм L. fermentum 90 TC-4.

"Во-первых, эти пробиотики можно использовать для профилактики COVID-19. Во-вторых, созданные нами БАДы можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания. В-третьих, их можно давать детям", - рассказала о плюсах открытия заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции нижегородского института Ирина Соловьева.

Эта лактобактерия способна бороться не только с коронавирусом, но и с вирусом высокопатогенного гриппа, подчеркнула ученый.

На основе штамма специалиста смогут создать пробиотик, который будет защищать от опасных вирусов и положительно влиять на пищеварительную систему человека.