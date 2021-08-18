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СМИ: талибы заявили, что граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы

СМИ: талибы заявили, что граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы

Сегодня члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в России организация) заявили о том, что граждане Афганистана должны сдать имеющиеся у них боеприпасы и оружие.

По данным агентства Reuters, талибы также заявили, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени.

Ранее официальный представитель радикального движения сообщал, что права женщин в Афганистане будут соблюдаться в соответствии с законами шариата.

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Вестник Кавказа

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