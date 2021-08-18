Сель перекрыл трассу Карачаевск - Учкулан

Минувшей ночью на горную дорогу в Карачаево-Черкесии сошел сель, серьезно ограничив движение по ней, - говорится в сообщении МВД региона.

"На 34-м и 35-м километрах автодороги Карачаевск - Учкулан в районе поселка Эльбрусский в результате ливневых дождей произошел сход селя", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

В настоящее время дорожными службами проводится работа по расчистке проезжей части, водителям рекомендовано временно воздержаться от поездок в этом направлении.