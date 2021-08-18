Талибы обрушили рейтинг Байдена

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена после прихода талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) к власти в Афганистане, установил антирекорд, упав до 46%, информирует агентство Reuters.

Такой показатель одобрения Байдена зафиксирован впервые за все время его пребывания на посту главы государства. Рейтинг, как сообщает социологическая служба Ipsos, упал сразу на 7% в минувшую пятницу.

Напомним, талибы активизировались после вывода из Афганистана основной части военного контингента США, на данный момент они взяли под контроль всю страну, президент бежал за границу.