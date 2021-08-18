Кубань приходит в себя после мезоциклона

Черноморский циклон на Кубани прекратился, и сегодня по краю ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой, а также порывами ветра местами до 14 м/с. Температура днем составит 33 градуса тепла, а вот ночью она может опуститься до 14, - говорится в прогнозе синоптиков Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре переменная облачность без осадков, температура днем 32, ночью – 18 тепла.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, переменная облачность, температура воздуха днем составит 31 тепла, ночью 17-22 со знаком плюс, - передает портал Юга.ру.

На следующие двое суток в крае обещают местами кратковременные дожди и грозы. 20 августа в некоторых районах возможен сильный дождь и град, ветер порывами 14 м/с, но будет жарко: днем около 30, ночью – 20 тепла.

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. 20 августа в Туапсинском районе ожидается сильный дождь и порывами ветра до 17 м/с, а на участке Анапа-Джубга при грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Напомним, с 13 августа на Кубани бушевал черноморский мезоциклон. Затопило многие муниципалитеты Кубани, в 14 районах ввели режим ЧС и эвакуировали более 1500 человек.