Цены на нефть снова пошли вверх
Цены на нефть эталонных марок сегодня снова пошли вверх после снижения по итогам четырех дней подряд.
Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве подорожали на $0,23 (на 0,33%) – до $69,26 за баррель, тогда как накануне их цена снизилась на $0,48 (0,7%), составив на закрытие $69,03 за баррель - самый низкий уровень с 19 июля, - передает "Интерфакс".
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (0,38%) – до $66,83 за баррель, накануне их цена опустилась на $0,7 (1%), до $66,59 за баррель – минимуме с 9 августа.
За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.
Вестник Кавказа
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