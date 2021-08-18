Вакцина Vero Cell поступила во все регионы Казахстана

В Минздраве Казахстана сообщили, что в регионы республики доставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса Vero Cell (Sinopharm).

"Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику. Во все регионы поставлена первая партия вакцины Sinopharm производства КНР, поставки продолжаются", - заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

В настоящее время в Казахстане привили первым компонентом 62% от подлежащего вакцинации населения. Лучшие темпы вакцинации отмечены в

Шымкенте, Алматы, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях.

Меньше всего граждан получили прививку в Мангистауской области, сообщил министр.