Главы минобороны Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился накануне с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Встреча министров состоялась на Международной оборонной выставке IDEF-2021 в Стамбуле.

Главы оборонных ведомств отметили важность развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности двух стран, обсудили региональную безопасность и двусторонние отношения Азербайджана и Турции, сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.