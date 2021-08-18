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Главы минобороны Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество

Главы минобороны Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился накануне с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Встреча министров состоялась на Международной оборонной выставке IDEF-2021 в Стамбуле.

Главы оборонных ведомств отметили важность развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности двух стран, обсудили региональную безопасность и двусторонние отношения Азербайджана и Турции, сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

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Вестник Кавказа

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