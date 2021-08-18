В Узбекистане не исключили увеличения товарооборота с Афганистаном

В ближайшее время торгово-экономические связи Ташкента с Кабулом не только должны восстановиться, но и могут расшириться, считает директор крупнейшего на юге Узбекистана логистического терминала "Термез Карго Центр" Нодирбек Джалилов, пишет ТАСС.

"Уверен, что в ближайшие недели объемы торговли между Узбекистаном и Афганистаном не только восстановятся, но и, возможно, возрастут", - заявил Джалилов.

Он отметил, что на торговлю сильно влияла коррумпированность афганских чиновников. "При Ашрафе Гани коррупция проникла во все сферы, особенно в сферу международных перевозок", - рассказал он.

По словам Джалилова, экспортеры оплачивали все пошлины на КПП "Термез - Хайратон", но по мере продвижения по территории Афганистана "с них вымогали эту сумму еще три-четыре раза".

Он напомнил, что талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) во время своего предыдущего правления жестко пресекали факты подобной коррупции.

Ранее Узбекистан поставлял в Афганистан горюче-смазочные материалы, а Афганистан экспортировал через Узбекистан сухофрукты.