Аномальная жара будет стоять в нескольких регионах России до конца недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе температура выше нормы будет по всей России, в некоторых регионах воздух будет теплее привычного на 10-12 градусов.

"В среду повсеместно выше нормы, с пятницы на западе Красноярского края температура около нормы. В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области", - рассказал синоптик.

"До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, только в воскресенье небольшая территория, где температура ниже нормы (на два градуса)", - отметил он.

Аномальная жара в 30-31 градус будет на Урале и в Приволжье, это на 12 градусов выше нормы. На Таймыре воздух прогреется до плюс 14 вместо привычных плюс 4.

Также, по словам Вильфанда, на этой неделе сильная жара ожидается на юге Центрального федерального округа.