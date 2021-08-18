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Коронавирус станет сезонным заболеванием благодаря коллективному иммунитету

Коронавирус станет сезонным заболеванием благодаря коллективному иммунитету

Коронавирус может превратиться в сезонное заболевание при уровне коллективного иммунитета 80%, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет РИА Новости.

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80%", - рассказал специалист.

В целом основные данные по коронавирусу уже получены, но из-за постоянных мутаций остановить изучение вируса нельзя, добавил Горелов.

Коронавирус приобретает новые свойства, так что пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет оставаться в фокусе внимания.

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Вестник Кавказа

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