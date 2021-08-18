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В Казахстане продают бэтмобиль за миллион долларов

В Казахстане продают бэтмобиль за миллион долларов

Житель Темиртау Евгений Бондаренко продает бэтмобиль 425 млн тенге ( $1 млн). Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Кто хотел купить - поторопитесь", - отметил изобретатель.

В описании автомобиля говорится, что Batmobile Tumbler был построен с нуля на пространственной раме. Мотор мужчина взял от машины марки Toyota. Цена бэтмобиля составляет 425 миллионов тенге.

Стоит отметить, что владелец автомобиля считает запрашиваемую сумму оправданной.

"Сколько сил туда вложено. Дешевле смысла нет просить. Аналогов в продаже в мире нет", - написал он.

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Вестник Кавказа

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