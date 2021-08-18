США оставили талибов без долларов

Еще на прошлой недели Вашингтон остановил поставку в Афганистан долларов, чтобы деньги не попали в руки представителям террористического движения "Талибан" (запрещено в России), пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, власти США заморозили резервы афганского правительства на американских счетах, чтобы у талибов не было доступа к финансам правительства Афганистана.

"Любые активы центрального банка, которыми афганское правительство владеет в США, не будут доступны "Талибану", - подчеркнули в администрации США.

Также США хотят закрыть доступ талибов к резервам Международного валютного фонда на сумму в почти полмиллиарда долларов.

По словам главы ЦБ Афганистана, который бежал из страны, если США удастся заблокировать резервы афганского центрального банка ($9 млрд), находящиеся за рубежом, то "доступная талибам сумма составляет почти 0,1%".

По информации The Washington Post, в рамках заморозки резервов правительства Афганистана был заблокирован доступ к миллиардам долларов, соответствующее решение приняла министр финансов Джанет Йеллен, а также Управление по контролю за иностранными активами и Госдеп.