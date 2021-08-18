В Москве ожидаются грозы и жара

В среду в Москве воздух прогреется до 30 градусов, не исключены короткие грозы, сообщает портал «Метеоновости».

«По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 18 августа, при переменной облачности во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы южного ветра могут достигать 12-15 м/с», - отмечают синоптики.

В столице воздух может прогреться до 28-30 градусов, в Московской области ожидается плюс 25-30.

Атмосферное давление в среду будет в пределах нормы.