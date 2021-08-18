"Спутник V" начнут производить в Эквадоре
Власти Эквадора планируют открыть в стране производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы находимся в процессе подготовки дорожной карты ... переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо", - сообщила глава минздрава Эквадора Химена Гарсон, передает издание Correo.
"Спутник V" был одобрен для экстренного использования в Эквадоре 15 мая, поставок препарата пока не было, первые поставки российской вакцины могут случиться в сентябре.
Вестник Кавказа
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