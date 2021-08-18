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"Спутник V" начнут производить в Эквадоре

&quot;Спутник V&quot; начнут производить в Эквадоре

Власти Эквадора планируют открыть в стране производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы находимся в процессе подготовки дорожной карты ... переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо", - сообщила глава минздрава Эквадора Химена Гарсон, передает издание Correo.

"Спутник V" был одобрен для экстренного использования в Эквадоре 15 мая, поставок препарата пока не было, первые поставки российской вакцины могут случиться в сентябре.

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