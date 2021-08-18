Байден и Джонсон решили провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

На следующей неделе состоится виртуальный саммит G7 по Афганистану, об этом во время телефонного разговора договорились президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", - говорится в сообщении Белого дома.

Также стороны намерены в ходе саммита "обсудить общую стратегию и общий подход", добавили в администрации США.

"Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа захватил Кабул и объявил о контроле всего Афганистана, президент Ашраф Гани снял с себя полномочия и покинул страну.