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Строительство "Гандбол Арены" в Ростове начнется в 2022 году

Строительство &quot;Гандбол Арены&quot; в Ростове начнется в 2022 году

"Гандбол Арену" в Ростове-на-Дону начнут строить в 2022 году. Об этом сообщил министр спорта области Самвел Аракелян.

Планируется, что арена будет вмещать 5 тыс человек, а построит ее инвестор - "Группа Агроком", сообщает "Город N".

Отмечается, что рядом с новым спортивным сооружением появятся гостиница, супермаркет и стоянка для транспорта.

Стоит добавить, что параллельно в сентябре того же года начнется ремонт дворца спорта, расположенный в переулке Халтуринском.

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Вестник Кавказа

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