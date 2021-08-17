Тысяча электробусов будет в Москве к концу года

На улицы Москвы вышел 700-й электробус, а до конца года в городе появятся еще 300 машин, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе... До конца года парк "Мосгортранса" пополнят еще 300 "зеленых" инновационных машин, 200 из них - московской сборки", - пояснил он.

Градоначальник уточнил, что московские электробусы курсируют по 56 маршрутам, за три года работы они преодолели расстояние больше 40 млн км и доставили к месту назначения свыше 100 млн пассажиров.

Юбилейный 700-й электробус был произведен в сборочном центре "Камаз", открытом в апреле на базе Сокольнического вагоностроительного завода.