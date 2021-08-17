Трамп назвал вывод войск из Афганистана позором для США
Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором неорганизованный вывод американских войск из Афганистана, который осуществляется администрацией президента США Джо Байдена.
По словам экс-главы Белого дома, это одна из худших подобных операций в истории.
"Произошедшее вчера в Афганистане заставило вывод наших войск из Вьетнама выглядеть как детскую игру. Возможно, в мировой истории не было операции по выводу войск, которая осуществлялась бы так плохо", - говорится в опубликованном сегодня заявлении политика.
Трамп отметил, что президент, избранный незаконно, совершил великий позор во многих отношениях для США, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Вестник Кавказа
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