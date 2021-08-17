Почему человеческие сообщества жили в подземелье

Феномен имел место не только в древности. От древних катакомб до современных метро люди всегда находились под землей в течение определенного времени. Live science пишет, что под землей жил и целые целые сообщества, правда только во время чрезвычайных ситуаций и когда у них не было другого выхода. Однако в последние десятилетия ситуация начала меняться. ”Подземелье не наша естественная среда обитания. Биологически и физиологически человеческие тела просто не предназначены для жизни под землей, - считает Уилл Хант, автор книги "Подземелье: история цивилизации под нашими ногами. - И все же бывают периоды, когда мы уходим вниз”.

На протяжении всей истории люди по разным причинам временно жили под землей. ”Если не было материалов для строительства домов, они выкапывали подземные жилища”, - сказал Хант в интервью Live Science. В регионах с экстремальным климатом люди летом уходили под землю, чтобы охладиться, а зимой, чтобы согреться. Таким образом также можно было спрятаться от врагов.

Древние люди построили знаменитые подземные города Каппадокии на территории современной Турции для защиты от непогоды и войны. ”С географической точки зрения они проживали на стратегически очень активной территории, - сказал Хант. - На них постоянно нападали”. Сообщества укрывались под землей во время чрезвычайных ситуаций, но находились там недолго: не более нескольких недель.

По данным Atlas Obscura, один из крупнейших подземных городов Каппадокии - Деринкую, созданный примерно в VII-VIII веке. Предположительно, в нем проживали около 20 тыс. человек. Как передает National Geographic, геофизики выяснили, что еще один недавно открытый город в этом регионе занимает площадь 460 тыс. квадратных метров и, возможно, достигает 113 метров в глубину. Если выводы ученых подтвердятся, недавно обнаруженный город в Каппадокии окажется примерно на треть больше, чем Деринкую.

По мнению Ханта, подземные города Каппадокии - это архитектурное чудо. Колодцы доходят до глубины грунтовых вод. Отверстия, ведущие к поверхности, служили вентиляционными шахтами. Большие круглые камни, которыми жители города закрывали входы в город, отделяли находившихся внутри от захватчиков на поверхности.

Однако не все подземные жилища были такими сложными, как в Каппадокии. По словам Ханта, люди жили как в естественных, так и в рукотворных пещерах. Рукотворные пещеры есть по всему миру в регионах с подходящей геологией: например, в вулканических куполах с мягкой породой, которую легко копать. ”Такие жилища не редкость, - сказал ученый. - Люди строили такие убежища по всей планете”. По данным журнала Smithsonian Magazine, в современной Австралии в городе Кубер-Педи около половины населения живет в ”землянках” или ямах, высеченных в склонах холмов.

Многие маргинализованные члены общества проживают в заброшенных объектах инфраструктуры современных городов. По словам Ханта, сейчас в Нью-Йорке таких своего рода кротов меньше, чем было в 1980-х, однако более 1 000 бездомных живут в туннелях под улицами города. Многие бездомные живут в туннелях под Лас-Вегасом, а под улицами Бухареста проживают целые сообщества сирот.

По мере того как люди переезжают в города, все больше городских жителей будут уходить под землю. Такие города, как Сингапур, изучают возможности для строительства вниз. ”Необходимые технологии уже есть”, - сказала Инь Хи Ли, доцент кафедры психологии малазийского филиала Ноттингемского университета, изучающая психологию жизни под землей. Задача состоит в том, чтобы убедить людей уйти в подземелье.

По словам Ли, на самом деле, нахождение под землей не вызывает негативных психологических эффектов, если освещение, размер комнаты, высота потолка и другие физические характеристики помещения соответствуют наземным. Технологии наподобие осветительных колодцев, например, которые позволяют естественному солнечному свету проникать в подземные пространства с использованием таких материалов, как светоотражающая краска, помогают бороться с депрессией, возникающей из-за недостатка солнечного света. По словам Ли, люди могут чувствовать себя изолированными от своих коллег на поверхности и ощущать недостаток контроля, но с этими чувствами можно справиться. Однако человеку по-прежнему не нравится идея жизни под землей.

В любом случае, уверена Ли, в скором времени люди изменят свое мнение, благодаря таким проектам как подземный город RESO в Монреале, протяженностью более 32 км, где расположены торговые центры, офисы, гостиницы и школы. ”На самом деле, мы скоро уйдем в подполье. По крайней мере, через 30 лет будет больше подземных рабочих сред, больше подземных развлекательных локаций, - сказала она. - И это не просто идея: будущее в подземелье уже не за горами”.