Спецслужбы США предупреждали о быстром крахе армии Афганистана

Спецслужбы США давали прогноз о быстром крахе правительственной армии Афганистана, несмотря на заявление президента США Джо Байдена и других официальных лиц о маловероятности такого сценария. Об этом сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The New York Times.

Как пишет издание, засекреченные отчеты американской разведки рисовали все более мрачную картину перспективы захвата Афганистана радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

Также указывается, что к июлю разведданные стали более пессимистичными. Спецслужбы усомнились, что силы безопасности Афганистана смогут оказать сопротивление талибам и удержится ли правительство страны в Кабуле, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа "Талибан" окончательно установил контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.