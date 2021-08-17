Новый международный терминал открыли в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы состоялось торжественное открытие нового терминала международных воздушных линий.

В мероприятии приняли участие врио главы Дагестана Сергей Меликов, госсекретарь республики Хизри Абакаров, заместитель министра транспорта России Игорь Чалик, гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов.

По словам главы республики, новый терминал решит проблему очередей, а также значительно повысит комфорт путешественников. "По площади он намного просторнее, чем старый", – приводит слова Меликова РИА Дагестан.

Стоит отметить, что площадь нового терминала составляет 11,4 тыс кв м, пропускная способность – 190 пассажиров в час.